Вильнюс, 25 декабря 2020, 14:23 — REGNUM Заявлений Габриэлюса Ландсбергиса, который недавно вступил в должность министра иностранных дел Литвы, об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией вызвали недоумение у российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии посольства России в Латвии.
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В диппредставительстве подчеркнули, что «особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что попытки наладить отношения с Россией Литве не нужны, а предположения, что их можно «подогреть» и улучшить, не более чем «дьявольские соблазны».
Ландсбергис отметил, что нет необходимости планировать какие-либо изменения политики в отношении РФ. В этих отношениях много наивности, ещё находятся международные игроки, которые предлагают «перезагрузиться».