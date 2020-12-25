Вильнюс, , 14:23 — REGNUM Заявлений Габриэлюса Ландсбергиса, который недавно вступил в должность министра иностранных дел Литвы, об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией вызвали недоумение у российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии посольства России в Латвии.

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В диппредставительстве подчеркнули, что «особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее».

«Вместо того, чтобы думать о каких-то «дьявольских соблазнах», литовские политики могли бы действовать с учётом интересов своих граждан», — добавили в посольстве, подчеркнув, что многие жителей Литвы выступают за нормальные добрососедские отношения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что попытки наладить отношения с Россией Литве не нужны, а предположения, что их можно «подогреть» и улучшить, не более чем «дьявольские соблазны».

Ландсбергис отметил, что нет необходимости планировать какие-либо изменения политики в отношении РФ. В этих отношениях много наивности, ещё находятся международные игроки, которые предлагают «перезагрузиться».