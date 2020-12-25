Душанбе, , 14:18 — REGNUM Злоумышленники на территории Афганистана, которые могут причинить вред безопасности Таджикистана, должны помнить о присутствии российских военных. Об этом 25 декабря заявил посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов, сообщает агентство «Авеста».

"В случае необходимости будут приняты адекватные меры. Здесь находится 201-я российская военная база, которая готова к любым неожиданностям», — сказал дипломат.

По его словам, подразделения Вооруженных сил России на территории 201-й военной базы в Таджикистане хорошо вооружены и подготовлены. «Здесь беспокоиться не надо. Самое главное, об этом знают те, которые находятся на территории Афганистана», — пояснил Лякин-Фролов.

Он добавил, что деструктивные силы на территории Афганистана должны хорошо подумать, прежде чем что-то предпринять.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщал об активизации боевиков на северо-востоке Афганистана. Глава республики считает, что в соседней стране усиливается влияние террористических группировок.