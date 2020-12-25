Берлин, , 14:14 — REGNUM В Берлине приняли решение ввести контроль на сухопутной границе с Польшей, потому что эта республика вошла в перечень наиболее опасных в плане распространения коронавируса мест в Европе. Об этом передает Polskie Radio 24.

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С 24 декабря немецкие пограничники восстановили контроль на самых крупных трассах, соединяющих Германию и Польшу. Отныне каждый въезжающий в Германию должен будет предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный не более чем 48 часов назад, а также после приезда обязательно пройти 10-дневный карантин.

Сообщается, что в первый день нового режима, полиция в регионе Мекленбург-Передняя Померания остановила 786 автомобилей, чтобы проверить водителей на наличие тестов на коронавирус. 22 водителя были возвращены на территорию Польши, потому что не имели их при себе.

Ранее, 21 декабря аналогичное решение приняла Литва. Там начали действовать новые правила въезда на территорию республики на личном автомобиле из Польши. В республике открыли 250 контрольно-пропускных пунктов на границе со странами ЕС — Польше и Латвией.