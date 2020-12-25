Куала-Лумпур, , 14:11 — REGNUM Правительство Малайзии завело судебные дела против работодателей 12 компаний по обвинениям в невыполнении тестов на COVID-19 для своих сотрудников, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

На заседании кабинета министров Малайзии приняли решение, что, начиная с 1 января 2021 года в соответствии с законом о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, работодатели, не соблюдающие эту директиву, будут оштрафованы.

Известно, что в декабре 2020 года правительство Малайзии обязало всех иностранных рабочих пройти тест на COVID-19. Ответственность за проведение тестов возложили на руководителей компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Селангор, Малайзия, в течение восьми дней регистрировали самый высокий суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии назвали штаты с высоким приростом инфицированных коронавирусом