Москва, , 14:01 — REGNUM Совфед одобрил закон, направленный на защиту прав и законных интересов при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Прежде всего, вводится запрет на привлечение негосударственным пенсионным фондом (НПФ) посредников, то есть агентов, поверенных для заключения от имени фонда договора об обязательном пенсионном страховании.

Банк России сможет установить дополнительные требования к порядку заключения договора об обязательном пенсионном страховании, а также к лицам, которые вправе заключать от имени НПФ договоры об обязательном пенсионном страховании.

Усложняется процедура принятия заявления о досрочном переходе в НПФ через представителя на основании нотариальной доверенности. ПФР будет обязан проверить доверенность. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица о досрочном переходе) в НПФ оставляется без рассмотрения.

Одновременно гражданам дается возможность воспользоваться правом на запрет рассмотрения заявления о переходе (о досрочном переходе) из НПФ, поданного любыми иными способами, кроме как лично. При этом застрахованное лицо в случае подачи уведомления о запрете может воспользоваться правом отозвать указанное уведомление путем подачи уведомления об отзыве уведомления о запрете.

В Госдуме и правительстве напоминают, что досрочный переход из одного пенсионного фонда в другой приводит к финансовым потерям застрахованных. Кроме того, нередки случаи введения застрахованных лиц в заблуждение и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе от одного страховщику к другому.

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