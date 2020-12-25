Москва, , 14:01 — REGNUM Совфед одобрил закон о биометрических системах для идентификации клиентов банков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Единая биометрическая система (ЕБС) получает статус государственной информационной системы, и с ее использованием можно будет оказывать не только весь перечень финансовых услуг, но и государственные услуги.

Биометрию можно будет сдать в МФЦ.

Прописывается, что отказ в использовании биометрических данных не может быть основанием для отказа в оказании услуг.

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