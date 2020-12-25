Томск, , 13:56 — REGNUM Профильная комиссия думы города Томска приняла решение рекомендовать депутатам начать процедуру отставки мэра Ивана Кляйна.

Как сообщил в своём Telegram-канале «Спикер Акатаев» председатель думы Томска Чингис Акатаев, 25 декабря в повестке четвёртого собрания думы «был один особый вопрос». Депутаты в закрытом режиме заслушали информацию о результатах работы думской антикоррупционной комиссии.

Акатаев пояснил, что в конце ноября в думу Томска поступило обращение прокурора Томской области Александра Семенова. В письме сообщалось, что «в ходе проверки были выявлены факты нарушений мэром Томска запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»:

»Мероприятие проводилось в связи с информацией о несоблюдении Иваном Григорьевичем Кляйном требований антикоррупционного законодательства».

Заседание профильной комиссия состоялось во второй декаде декабря.

«Депутаты не специалисты в области юриспруденции, потому мы не нашли оснований, чтобы опровергнуть факты, изложенные прокурором», — отметил спикер гордумы.

Состоялось тайное голосование. По его итогам было принято решение рекомендовать думе «применить к мэру Томска меру ответственности, предусмотренную ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ».

При этом Акатаев подчеркнул, что указанное решение «не означает отстранение градоначальника от занимаемой должности».

Для начала процедуры отставки мэра требуется инициатива не менее чем одной трети от установленной численности депутатов. Таким образом, вопрос об отставке мэра может быть вынесен на рассмотрение думы Томска, если поступят письменные заявления от 13 депутатов.

«Решение будет принятым, если за него проголосуют не менее двух третей, то есть 25 депутатов думы», — резюмировал Акатаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн является мэром Томска с 2013 года. В ноябре 2020 года его задержали прямо на рабочем месте. Позже он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.

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18 ноября суд отстранил Кляйна от должности мэра на период следственных действий.

23 декабря стало известно, что в отношении Ивана Кляйна возбуждено второе уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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