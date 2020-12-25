Москва, , 13:54 — REGNUM В Киеве упорно взращивают в Крыму и Донбассе ненависть к Украине, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, попытки Киева устроить водную блокаду Крыму в итоге обернутся против Украины, поскольку такая политика лишь усиливает негативное отношение и не приносит запланированных результатов.

«В итоге и там, и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить», — написал Пушков в своём телеграм-канале, подчеркнув, что Крым получит воду, «как бы ни мстила нынешняя украинская власть».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта «большой международной компании», которую намерены привлечь крымские власти.

Заявление Кулеба о том, что Киев планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму, вызвало возмущение среди интернет-пользователей.

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