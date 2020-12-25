Москва, , 13:49 — REGNUM Совфед одобрил закон о едином для России номере вызова экстренных служб «112», передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Систему, которая работает в 56 регионах России, распространяют на все 85 субъектов РФ.

Закон предполагает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб. Звонок на номер 112 будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится при отсутствии денег на счете, а также в случае, если сим-карта отсутствует.

До 2022 регионам дан срок для создания, эксплуатации и развития системы-112 в соответствии с положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», утвержденным правительством РФ.

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