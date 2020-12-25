Москва, , 13:47 — REGNUM Совфед одобрил закон о персональных данных военных, правоохранителей и представителей надзорных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Закон предусматривает включение в перечень мер безопасности обеспечение конфиденциальности сведений об имуществе защищаемых лиц. К ним относятся судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, военнослужащие, сотрудники органов ФСБ, Следственного комитета РФ, органов принудительного исполнения, органов госохраны, работники контрольных органов президента РФ, таможенных, налоговых, антимонопольных органов и ряд других категорий граждан, а также их близкие, в отношении которых применяются меры государственной защиты.

Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность, следует из текста документа.

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