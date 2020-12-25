Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM Нынешняя система назначения муниципальных глав в Ростовской области может работать эффективно, заявил донской губернатор Василий Голубев в телеэфире.

«Эта система может работать эффективно. У депутатского корпуса есть право на регулярной основе слушать информацию руководителей. Это не значит право контролировать, по крайней мере, понимать развитие событий и предлагать какие-то коррективы и изменения. И я не говорю о деньгах, которые мы тратим на проведение выборов. Но в напряжённой ситуации оперативность решения кадровых вопросов совсем другая, она более быстрая. При этом у нас есть очевидные примеры эффективных управленцев, которые и в небольших территориях, и в крупных городах, у которых что-то получается. <…> Надо минимизировать расстояние между чиновником и человеком», — считает глава региона.

По мнению губернатора, чиновникам необходимо оперативно реагировать на проблемы и решать вопросы граждан, мониторить ситуацию, находиться с жителями в постоянном контакте.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года донской губернатор обозначил свою позицию по вопросу возврата прямых выборов глав муниципальных образований. При этом региону удалось сэкономить почти 500 млн рублей.

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