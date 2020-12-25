Москва, , 13:27 — REGNUM Совфед одобрил закон о дистанционном обжаловании штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации камерами может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.

При этом уточняется, что направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме — это положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

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