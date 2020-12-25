Москва, , 13:25 — REGNUM Решение руководства Великобритании и Евросоюза согласовать параметры торговой сделки по Brexit вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё отношение 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Вот так надо расходиться…», — написал Александр М.

Многие комментаторы отметили тот факт, что Brexit затянулся настолько сильно, что все участники данного процесса попросту уже устали друг от друга. Они надеются, что выход Великобритании из Евросоюза всё-таки состоится и в конце данной истории всё-таки будет поставлена точка.

«Этот чумной остров уже всем поднадоел. Даже европейцам», — считает пользователь Ruslan.

Ряд пользователей отметили, что в связи с экономическими последствиями выхода Британии из ЕС, а также с учётом издержек из-за пандемии коронавируса на Западе намечается продовольственный кризис.

«Трындец подкрался не заметно! Англия уже не может обеспечить своих граждан продовольствием! 15 миллионов голодающих сегодня и это только начало. В США уже около 25−35 миллионов, в ближайшее время ожидается увеличение до 50 млн голодающих (не путайте просто с нищими)! Многокилометровые очереди за бесплатной едой! А как расхваливали эти страны наши либералы и их подпевалы. И что они теперь скажут?», — задаётся вопросом Samykov.

Часть пользователей сообщили о том, что наблюдает в выходе Великобритании из состава ЕС тревожные сигналы по поводу судьбы Евросоюза как такового.

«Да, уж, милая Ангела Меркель, правильно вы сказали, сделка «историческая». Но только для Германии, которая, по сути, стояла у истоков и является основой Евросоюза, это очень неприятный и тревожный звоночек», — поделился своим мнением пользователь «А».

Напомним, 24 декабря представители Великобритании и Евросоюза согласовали параметры торговой сделки по Brexit.