Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM За чиновниками, вошедшими в обновлённый состав правительства Ростовской области, будет установлен «особый догляд». Это связано с тем, что не все работники достигли нужного результата. Об этом в телеэфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«При оценке их [чиновников] деятельности ничего не изменится. Главным должен быть результат. И если определённый набор задач [выполняется], то, значит, руководитель принимает правильные управленческие решения и [находится] на [своём] месте. В команде всегда оцениваешь результат, динамику, инициативность, желание менять ситуацию и достигать более качественных результатов. Поэтому работа каждого из тех, кто сегодня пришёл, была проанализирована. При этом не все, кто в состав правительства Ростовской области вошёл, достиг определённых целей, и они по этому поводу проинформированы, за ними будет особый догляд», — сказал глава региона.

По мнению Голубева, чиновники должны не плыть по течению и высиживать в кабинетах рабочие часы, а решать задачи, которые перед ними стоят. При этом глава региона перечислил ценные качества у подчинённых — инициатива, интеллект (умение меняться в зависимости от ситуации), положение дел в муниципалитете или курируемой сфере.

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