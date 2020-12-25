Бердск, Новосибирская область, , 13:19 — REGNUM Большинством голосов депутатов мэром Бердска вновь избран Евгений Шестернин. За него отдано 25 голосов, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

"Тайным голосованием бердские депутаты на сессии 25 декабря 2020 года избрали нового градоначальника. Сюрприза не произошло. Большинство народных избранников поставили галочку напротив фамилии действующего градоначальника Евгения Шестернина», — уточняет СМИ.

Отметим, что после тестирования до голосования были допущены троие — Евгений Шестернин, Сергей Синяев и Николай Яковченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Уставу Бердска, полномочия главы города прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы.

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