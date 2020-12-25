Москва, , 13:29 — REGNUM Возвращение США в международные структуры и договоренности в случае вступления в должность американского президента Джозефа Байдена отнюдь не будет означать готовность этого государства подчиняться коллективным решениям. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 25 декабря на встрече в Фонде публичной дипломатии имени Александра Горчакова в режиме видеоконференции.

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Он напомнил, что при президенте Дональде Трампе США покинули ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека, Парижское соглашение по климату. Новую администрацию считают более расположенной к возвращению в международные структуры, однако тенденция такова, что США всё-таки посылают определённый сигнал.

«Они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям, если эти коллективные решения не отражают интересы США на 100%, а таких по определению быть не может», — сказал Лавров.

В качестве примера он привел Всемирную торговую организацию (ВТО), в которой уже много лет не функционирует орган по разрешению споров. Для дееспособности этому органу необходим кворум, но США категорически блокируют назначение новых членов этого органа, чтобы не допустить формирование такого кворума. В результате все жалобы на США со стороны ЕС и других стран ВТО просто не может рассматривать, пояснил глава российской дипломатии.

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