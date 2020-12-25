Москва, , 13:17 — REGNUM Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведет 25 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 25 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин работает в Ново-Огареве, у него внутренние встречи и совещания», — заявил он.

Также Песков отметил, что в середине дня у главы Российского государства намечено совещание с постоянными членами Совбеза РФ и добавил, что пресс-служба Кремля проинформирует о повестке дня данного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем вопрос динамики цен на социально значимые товары.