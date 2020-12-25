Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп проводит рождественские праздники за игрой в гольф. Об этом сообщает издание Business Insider.

Отмечается, что президентский кортеж утром 24 декабря прибыл в резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида, где находится гольф-клуб Трампа. Это 317-й день за время президентства Трампа, когда он посещает поле для гольфа.

Администрация Трампа, публикуя его ежедневный график, указывала, что по мере приближения праздничных дней американский лидер продолжит «неустанно работать» на благо народа, напоминает портал.

«Уходящий президент посеял хаос в столице страны, уехал из города и отправился на работу», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что много работает прямо на поле для гольфа. При этом он посетовал, что его предшественник Барак Обама играл в гольф чаще и дольше, но СМИ не упрекали его за это.

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