Москва, , 13:08 — REGNUM Заявление представителей Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о том, что ведомство поддерживает и сотрудничество с Россией, и американский экспортный контроль, в ответ на претензии гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу санкций Соединённых Штатов против российских компаний, вызвало обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Не может быть сильной науки и политики без сильной экономики», — поделился своим мнением Сергей К.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что руководство российского космического ведомства не предусмотрело такое развитие событий и упустило момент, когда можно были избежать американских санкций.

«Думать нужно было, думать. Ожидать этого. Правильно они сделали», — написал пользователь «НЕ».

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что США всё-таки снимут данные санкции и вернутся к сотрудничеству с Российской Федерацией по вопросу космический полётов.

«Американцы практичные. Когда им надо было, они сотрудничали и не гнушались, забывали про свои принципы и национальную гордость, а когда необходимость отпала, повернулись задом. Необходимость возникнет, сделают вид, что ничего не случилось, и опять предложат сотрудничество в космической отрасли», — считает Анна М.

Напомним, 24 декабря представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что ведомство поддерживает и сотрудничество с Россией, и американский экспортный контроль, в ответ на претензии гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу санкций Соединённых Штатов против российских компаний.