Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург, в ходе которой он проведет встречи с производителями вакцин от COVID-19. Об этом 25 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Также в ходе своего визита в Северную столицу глава российского правительства проведет осмотр научно-производственного центра компании «Биокад» — одного из предприятий, которое занимается выпуском российской вакцины от COVID-19 «Гам-ковид-вак» («Спутник V»).

Помимо этого, Мишустин намерен принять участие в церемонии запуска первой очереди нового завода компании «Активный компонент», разрабатывающей и производящей фармацевтические субстанции.

Кроме того, в ходе данной поездки намечена встреча главы российского правительства с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в данных мероприятиях также будут принимать участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр финансов Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в январе 2021 года в правительстве Российской Федерации обсудят вопросы ускорения газификации Иркутской области.