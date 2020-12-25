Москва, , 12:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о наказании за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Закон разработан во исполнение поручения президента РФ, который указал на необходимость принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета.

Вводится повышенная административная ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, наркосодержащих растений, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием интернета. Штраф составит до 1,5 млн рублей.

Отдельно предусмотрено наказание для иностранных граждан — вплоть до выдворения из России.

Вводится штраф для оператора связи за отказ от блокировки рекламы наркотиков — до 800 тыс. рублей.

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