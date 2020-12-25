Москва, , 12:52 — REGNUM Совфед отклонил закон, направленный на исключение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. Принято решение о создании согласительной комиссии с участием депутатов Госдумы по доработке закона.

«Формулировки закона не решают поставленные задачи. Есть предмет для серьезной юридической дискуссии», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Согласно принятому Госдумой закону, уголовные дела о сбыте наркотиков нельзя будет заводить, если отсутствуют сведения о виде, массе и наименовании указанных веществ. Об этом должно свидетельствовать соответствующее заключение эксперта.

Основанием для возбуждения уголовного дела также должны быть данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу.

Ранее в Госдуме обратили внимание на то, что уголовные дела о наркосбыте зачастую строятся на основе административных правонарушений о незаконном потреблении наркотических средств.

Закон был призван защитить граждан от необоснованного привлечения по «антинаркотической» статье 228 УК РФ. По ней, в частности, возбуждалось уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

Почти половина всех дел о сбыте наркотиков — это дела, возбуждаемые в отношении неустановленных сбытчиков, из десятков тысяч таких дел до суда доходят единицы, отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

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