Джакарта, , 12:48 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд отметил, что в стране нет исламофобии, сообщает Antara.

По его словам, чиновники, политики, высокопоставленные офицеры, военные, сотрудники полиции — в основном мусульмане.

Мохаммад Махфуд также отрицает обвинения в криминализации улемов или их причастности к терроризму.

«В Индонезии нет криминализации улемов, потому что в настоящее время именно улемы управляют, возглавляют и участвуют в политике Индонезии», — заявил Мохаммад Махфуд, бывший председатель Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрировано 700 097 носителей SARS-CoV-2.

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