Сеул, , 12:48 — REGNUM По случаю праздника Рождества президент Южной Кореи выразил признательность согражданам за то, что благодаря их поддержке в стране удалось сохранить надежду, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом глава государства написал в своём аккаунте в социальных сетях.

Мун Чжэ Ин также отметил, что многие потеряли своих близких, а кто-то отмечает праздник на больничной койке.

Глава государства выразил искренние соболезнования людям, испытывающих трудности из-за коронавируса, и поблагодарил тех, кто делает всё возможное, чтобы избавить страну от коронавируса.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что каждый является лучиком надежды для других, а также добавил, что заботясь друг о друге, страна сможет преодолеть все трудности.