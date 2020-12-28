Киев, , 01:27 — REGNUM И в президентство Петра Порошенко на Украине случались полезные для самой Украины законодательные решения. Почему теперь попытка сохранить украинский лес была «пущена под откос», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

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В 2015 году на Украине был введен 10-летний запрет на экспорт всей необработанной древесины. Нет, это не значило, что воровство леса с последующей отправкой ворованного в Европу прекратилось. Но масштабы бедствия удалось значительно сократить и во всяком случае воровство невозможно было поставить на промышленную основу.

Ведь то, что творилось с лесозаготовками на Украине до того, привело в ряде областей к настоящим экологическим катастрофам. Теперь же, в рамках торговых договоренностей с Евросоюзом, украинские запреты на торговлю сами оказываются под запретом. Не значит ли это, что короткая передышка, полученная украинскими лесами, скоро станет незаконной? Читайте статью Андрея Ганжи «Евросоюз лишает Украину лесов».