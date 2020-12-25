Симферополь, , 12:42 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба о том, что Киев планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Перекрытие Северо-Крымского канала привело к экологической катастрофе на Украине. Большая часть земель Херсонской области перестала быть землями сельхоз назначения. Беда в том, что перекрыв канал, воду, ранее шедшую по нему, пустили самотеком до Азова. Вода вымыла глубинные соли на пахотных землях, превратив их в солончаки, при этом на них не растет даже трава, пригодная для животноводства. Прибрежные пляжи и зоны отдыха превратились в заболоченные трясины. Нарушилась экосистема, стали гибнуть привычные к этой зоне растения, улетать птицы, уходить животные. Благодаря попаданию в Азов большого количества пресной воды, от берегов Украины ушла рыба, многие рыбхозы находятся на грани разорения. Те, кто пытается выжить, вынуждены браконьерить в российских водах. Но это удается далеко не всем. Разоряются предприятия рыбообработки, стоящие на берегу. Украина получила колоссальный урон своей экономике и природе. Пострадал, конечно, и Крым, там прекращено рисоводство, проблемы с поливной водой. Но эта ситуация не идет ни в какое сравнение с экологической катастрофой на самой Украине», — поделился пользователь populowandrei.

Многие комментаторы указали на то, что Украина своими действиями по перекрытию подачи воды в Крым, по сути, нанесла региону, в том числе и своим территориям, огромный климатический ущерб.

«Перекрыв подачу воды в Крым, Украина устроила климатические изменения в регионе и засуху на своей же территории! В 2020 году засуха достигла рекордных масштабов», — считает пользователь Андрей.

По мнению ряда пользователей, подобные действия Украины однозначно говорят о «террористической их сути». Они уверены, что руководство это страны должно попасть под суд.

«Не понимаю. Почему современную Украину никто не судит в Гаагском или шведском суде? Ведь Украина явно проводит акт терроризма против суверенного государства, против целой республики и целого народа, проживающего в республике Крым?», — задаётся вопросом Александр К.

Нашлись и те, кто предположил, что действия Украины по предотвращению опреснения воды в Крыму были бы куда менее активными, если бы участником опреснения стал Китай. Они считают, что руководство Украины «мыслит деньгами», а ссориться с крупным инвестором в своей стране они не захотят.

«Было бы интересно, если Китай, к примеру, принимал участие в проекте по опреснению. И истерика Украины, так как рычагов влияния, вернее возможности нагадить китайцам, у них ничтожно малы, в отличие от возможностей КНР. Ну не будем злорадствовать», — пишет пользователь Сармат.

Напомним, 25 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму.