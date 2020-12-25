Париж, , 12:58 — REGNUM Власти Франции собираются принять в гражданство около 700 резидентов из других стран, находившихся «на передовой» борьбы с пандемией вируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает BFM TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Министр по делам гражданства Франции Марлен Шьяппа призвала префектов департаментов «ускорить» и «упростить» получение французского гражданства для лиц, которые «внесли существенный вклад» в борьбу против коронавируса. Среди них, по мнению министра, врачи, уборщики, сотрудники магазинов и другие.

«Они уже доказали свою преданность стране. Настала очередь Республики сделать шаг навстречу», — пояснила Шьяппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон рассказал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 во Франции