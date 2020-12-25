Москва, , 12:31 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он позвонит российскому коллеге Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи советников лидеров стран нормандского формата, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Отлично, что он знает, когда позвонить ВВП, но очень жаль, что он не знает, при каких условиях ВВП возьмет трубку», — пишет пользователь Speed.

Многие комментаторы пришли к выводу, что лучшим исходом для Зеленского станет не разговор с Путиным, а налаживание отношений с ДНР и ЛНР, а также выполнение всех условий Минского соглашения.

«Лучше всего без всяких условий ему начать разговаривать с ДНР и ЛНР, предварительно покаявшись в содеянном», — считает пользователь Александр.

Некоторые пользователи предположили, что целью Зеленского является не установление мира на территории своей страны, а втягивание Российской Федерации в войну на Востоке Украины. Они уверены, что президент соседней страны уже не знает, каким способом завлечь войска России в данный конфликт.

«…Если это остановит войну…», которую он сам и ведёт против своего народа? Видимо, очень расстроен фактом, что Россия никак не хочет прийти на эту его войну», — написал пользователь под псевдонимом «Долго живу».

Часть блогеров высказалась отрицательно на счёт идеи двум президентам обсудить какие-либо вопросы. Они считают Зеленского несамостоятельным политиком, а марионеткой в руках иностранных государств.

«Я думаю, что Путину нет смысла общаться с марионеткой! Он поговорит с хозяином данной куклы!», — поделился своим мнением Сергей Н.

Напомним, 25 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что позвонит российскому коллеге Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи советников лидеров стран нормандского формата.