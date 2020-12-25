Москва, , 12:24 — REGNUM Совфед одобрил закон об уголовной ответственности протестующих за приведение в негодность автомобилей и железнодорожных переездов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Вводится уголовная ответственность в виде одного года лишения свободы за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов даже в случае, если это не привело к тяжким последствиям.

Также статья 267 Уголовного кодекса дополняется новыми квалифицированными составами, которые предусматривают различную уголовную ответственность за такие деяния в зависимости от степени причиненного ущерба здоровью человека и величины ущерба.

Нарушение законодательства участниками акции протеста может повлечь административную или уголовную ответственность, в том числе — штрафы, обязательные работы, административный арест, лишение свободы. Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Шлагбаумы во дворах не подпадают под действие закона, отметили в Совфеде в ходе дискуссии.

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