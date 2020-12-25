Москва, , 12:19 — REGNUM Совфед одобрил закон о разрешенных для распространения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Вводится понятие «персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения» — это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.

Оператор обязан обеспечить гражданину возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.

Прописывается, что молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных.

В согласии гражданин вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Такие запреты не распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.

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