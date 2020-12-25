Москва, , 12:17 — REGNUM Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за хулиганство, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. Совфед намерен мониторить практику применения закона.

В проектной части первой статьи 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса предусматривается ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения. При этом такой квалифицирующий признак, как «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» предлагается исключить и перенести его в часть вторую статьи 213 УК РФ, установив тем самым повышенную ответственность за хулиганство.

Одновременно в части второй статьи 213 УК РФ предлагается установить ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц без предварительного сговора.

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