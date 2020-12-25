Москва, , 12:16 — REGNUM Саммит «пятерки» Совбеза ООН, который, как надеются в Москве, состоится в ближайшее время, необходимо провести в очном формате. Об этом 25 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время форума «Диалог во имя будущего».

«Конечно, можно проводить его и по видеосвязи, но мы убеждены: с учетом важности и сложности накопившихся проблем требуется очная встреча. Надеюсь, мы ее в ближайшее время проведем», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что одной из задач такого форума будет проведение обсуждения ситуации стратегической безопасности в мире, в которой США разрушили все хоть немного контролирующие вооружение механизмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США вернуться к так называемой ядерной сделке с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) без попыток выдвигать какие-то условия.