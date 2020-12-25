Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Отказ оппозиционных партий Грузии входить в парламент страны лишает их основных способов влиять на политическую ситуацию. Такое мнение высказал 25 декабря бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили в эфире телеканала Palitra News.

«На мой взгляд, оппозиция сегодня практически бессильна из-за отсутствия институциональных рычагов воздействия, — сказал эксперт. — Какие у них (оппозиционных партий, прим. — ИА REGNUM) остались политические рычаги, кроме улицы?»

По мнению Бодзашвили, через несколько дней часть депутатов от оппозиционных партий все-таки войдут в парламент и начнут там работать.

Как сообщало ИА REGNUM, раанее представители всех оппозиционных партий Грузии, которые прошли в парламент в ходе прошедших в октябре и ноябре выборов, заявили, что итоги голосования были «сфальсифицированы» и отказались принимать участие в работе законодательного органа. Большинство оппозиционных депутатов подали заявления об отказе от своих полномочий.

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