Кампала, , 12:11 — REGNUM Правительство Уганды отклонило предложение Объединенного христианского совета страны (UJCC) перенести общенациональные выборы из-за невозможности соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Уганды Офвоно Опондо.

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В соответствии с заявлением, Избирательная комиссия Уганды предпринимает меры по борьбе с распространением вируса путем введения запрета на проведение политических митингов и демонстраций, а также ограничением политических собраний 200 участниками.

Напомним, что 24 декабря представитель Объединенного христианского совета Уганды Киприан Лванга Кизито в интервью местным СМИ заявил, что политики в Уганде не соблюдают меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, что вызывает опасения в связи с тем, что из-за голосования страна может столкнуться с новой «масштабной волной смертей от COVID-19».

«Несколько дней назад Объединенный христианский совет, председателем которого я являюсь, рассмотрел текущую ситуацию и принял совместное решение о необходимости переноса президентских выборов, чтобы поддержать борьбу с коронавирусом и ослабить предвыборное напряжение, обеспечить благоприятную политическую обстановку, в которой выборы будут независимыми и мирными. Это наше предложение, и мы призываем парламент рассмотреть его», — заявил Кизито.

Если выборы будут перенесены, то в переходный период страну должен возглавить действующий президент Уганды Йовери Мусевени, добавил он. В христианском совете также подчеркнули, что силы безопасности должны прекратить насилие в отношении мирного населения.