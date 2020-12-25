Москва, , 11:56 — REGNUM Необходимо начать работу по проведению заседания госкомиссии по развитию Арктики на архипелаге Шпицберген. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

«Недавно мы обсуждали вопросы, связанные с заседанием совета комиссии безопасности. Возникло предложение провести следующее заседание арктической комиссии на архипелаге Шпицберген. Я прошу эту работу начать», — сказал Трутнев.

Он предложил МИД РФ связаться со своими иностранными коллегами, а затем продолжить работу госкомиссии на архипелаге.