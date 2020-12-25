Киев, 25 декабря 2020, 11:57 — REGNUM Медицинская реформа на Украине оказалась провальной. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
По его словам, выводы были сделаны после начала пандемии коронавируса.
При этом президент Украины отказался оценивать работу предыдущих руководителей министерства здравоохранения — Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкой.
Напомним, ранее президент Украины пообещал мобилизовать всё население Украины в случае «нападения» России.
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