Киев, , 11:57 — REGNUM Медицинская реформа на Украине оказалась провальной. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

По его словам, выводы были сделаны после начала пандемии коронавируса.

«Нам удалось сбить первую волну вируса, но мы точно поняли, что в стране нет системной медицины», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины отказался оценивать работу предыдущих руководителей министерства здравоохранения — Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкой.

«Забудем об этом и просто посмотрим, что есть на Украине… Слава богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницы. И все они работают», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины пообещал мобилизовать всё население Украины в случае «нападения» России.

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