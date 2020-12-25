25 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Такие характеристики стратегического ракетного комплекса «Авангард», как межконтинентальная дальность, гиперзвуковая скорость и точность попадания, сопоставимая с точностью крылатой ракеты, способность обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине территории США через 15 минут после запуска, в полной мере позволяют реализовать концепцию удара по теневым центрам принятия решений.

Владимир Васильев, , 15:13 — REGNUM В сборнике «Основные итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012—2020 годах» сообщается, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение четыре ракетных комплекса стратегического назначения «Авангард». На данный момент точно известно, что два ракетных комплекса этой марки заступили на боевое дежурство с десяти утра 27 декабря 2019 года.

Ракетный комплекс «Авангард» Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается ещё двух пусковых установок, то их постановка на боевое дежурство ожидается в ближайшие дни. Будем ждать официальной информации от Министерства обороны России. Четыре «Авангарда» на боевом дежурстве — это хороший подарок на Новый год нашим так называемым партнёрам на Западе, в первую очередь в США.

Кроме того, в открытой печати появились данные, что первый полк будет полностью оснащён «Авангардами» к концу 2021 года. Всего до 2027 года Россия планирует развернуть двенадцать пусковых установок (ПУ) данного ракетного комплекса: два полка по шесть ПУ.

Остановимся на общем устройстве и характеристиках ракетного комплекса 15П771 «Авангард». Конструктивно он состоит из двух частей: ракеты-носителя, функцию которой выполняет баллистическая ракета УР-100Н УТТХ, и одного планирующего гиперзвукового боевого блока 15Ю71. Комплекс развёртывается только в шахтном варианте.

Баллистическая ракета УР-100Н УТТХ

Кстати, в сборнике «Основные итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012—2020 годах» размещена и уточнённая информация о скорости планирующего гиперзвукового боевого блока, она достигает 28 Махов, 28 скоростей звука. Таким образом, данный блок может лететь со скоростью 9,5 километра в секунду. Следует заметить, что эта скорость приближается ко второй космической скорости для Земли — 11,2 километра в секунду.

Ещё раз вернёмся к вопросу развёртывания «Авангарда». За два года вырисовалась чёткая тенденция — поставлять в РВСН по два комплекса в год и ставить их на боевое дежурство. Судя по имеющейся в открытом доступе информации, подобное произойдёт и в 2021 году.

Итого: за три года — шесть пусковых установок. Ещё три года — ещё шесть пусковых установок. Таким образом, полное развёртывание ракетного комплекса «Авангард» при таком стандартном подходе может быть завершено до конца 2024 года.

В то же время эти сроки могут и сократиться. Есть прогноз, что полное развёртывание двух полков, оснащённых «Авангардами», может быть завершено в 2022 году. Основанием для подобного предположения является заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на ежегодной расширенной коллегии российского военного ведомства 21 декабря 2020 года.

Министр, перечисляя приоритетные задачи по перевооружению на 2021 год, сказал следующее: «Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». За счёт дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, выйти на уровень современности Стратегических ядерных сил 88,3 процента. Завершить строительство для комплексов «Ярс» и «Авангард» инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле».

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» © ИА REGNUM

То есть строительство инфраструктуры для комплексов «Авангард» будет завершено в 2021 году. На этот же год выделено дополнительное финансирование на производство данных комплексов. При этом надо понимать, что межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ производить не нужно: они находятся на хранении. По ним есть только вопрос по продлению сроков эксплуатации.

Интерес к российскому «Авангарду» на Западе очень высок. Авторитетный американский журнал The National Interest с 13 марта 2020 года посвятил данной системе оружия как минимум 11 публикаций.

Есть информация об «Авангарде» и в обновлённом 1 декабря 2020 года обзоре Исследовательской службы Конгресса США под названием «Гиперзвуковое оружие: основные положения и вопросы для Конгресса».

В данном документе несколько раз приводится мнение Майкла Гриффина, бывшего заместителя министра обороны США по исследованиям и технике. В ходе слушаний в комитете по вооружённым силам Сената США 18 апреля 2018 года Гриффин прямо заявил, что Соединённые Штаты «не имеют систем, которые могут держать (Китай и Россию) в опасности соответствующим образом, и у нас нет защиты от (их) систем». Простыми словами: у Вашингтона нет гиперзвукового оружия, как у России и Китая, и нет защиты от него.

13 декабря 2018 года Гриффин сделал очередное реалистичное заявление на брифинге в Пентагоне: «Соединённые Штаты не будут иметь оборонительного потенциала против гиперзвукового оружия до середины 2020-х годов, и это самые ранние сроки».

Что интересно. Ряд экспертов в качестве неафишируемого предназначения «Авангарда» называют концепцию удара по центрам принятия решений. При этом в отношении США под истинным (теневым) центром принятия решений понимаются не официальные структуры и органы управления, а группа олигархов, контролирующих экономику, политику и идеологию страны.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский Mil.ru

Такие характеристики «Авангарда», как межконтинентальная дальность, гиперзвуковая скорость и точность попадания, сопоставимая с точностью крылатой ракеты, способность обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине территории США через 15 минут после запуска, в полной мере позволяют реализовать выше названную концепцию.

Так может быть реализован принцип персонализации ответственности за судьбоносные решения потому, что уже не получится отсидеться в заранее подготовленных горных или подземных убежищах. А задача российской разведки — заранее установить этих лиц и места их возможного пребывания.

Важно отметить ещё одни момент. На сегодня ракетный комплекс «Авангард» является первым в мире стратегическим гиперзвуковым ядерным оружием. Именно эта система, по словам командующего РВСН Сергея Каракаева, «открыла эру стратегического гиперзвукового оружия».

Таким образом, ракетный комплекс «Авангард» наряду с другими средствами стратегического сдерживания ставит крест на глобальном военном доминировании и стратегической неуязвимости США.