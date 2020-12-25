Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Похоже, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о заключении сделки по выходу страны из Евросоюза (ЕС) с большим облегчением и чувством удовлетворения. Однако британскому политику теперь предстоит иметь дело с теми однопартийцами, которые выступают против необоснованных уступок Брюсселю. Об этом сообщила корреспондент SVT в Великобритании Анна-Майя Перссон.

«Сторонники жесткой линии Brexit из партии Джонсона прочтут это соглашение», — предупредила Перссон.

Большинство деталей 2000-страничного соглашения между ЕС и Великобританией пока не известны, но очевидно, что стороны пришли к общей позиции по многим вопросам. Одной из острых тем разговора Лондона и Брюсселя стало рыболовство. Скользкий во всех смыслах вопрос был урегулирован, хотя и временно — страны ЕС будут по-прежнему иметь доступ к британским водам в течение пяти с половиной лет.

Именно эта проблема, наверняка, будет поднята консерваторами в парламенте, когда премьер-министру Борису Джонсону придется направить соглашение в парламент, который должен утвердить его на внеочередном заседании 30 декабря, подчеркнула Перссон.

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