Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Администрация кандидата в президенты США от американской Демпартии Джозефа Байдена намеревается провести пересмотр программы модернизации ядерных сил страны на возможность сокращения финансирования. Об этом 25 декабря сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Приходящая администрация Байдена планирует пересмотр программы на $1,2 трлн по модернизации в ядерной сфере с прицелом на сокращение расходов на ядерные вооружения и их роли в стратегии Пентагона», — говорится в материале WSJ.

Также отмечается, что во время своей выборной кампании Байден говорил о готовности снизить «чрезмерные траты» на ядерные силы США и выступал с критикой «решения президента США Дональда Трампа о разработке новой крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки».

Кроме того, уточняется, что ранее Фонд Карнеги представил переходной команде Байдена рекомендации по приостановке программы по разработке «межконтинентальных ракет нового поколения до предстоящих переговоров по контролю над вооружениями, целью которых будет установление более строгих ограничений для ракет наземного базирования США и Россией».

«Ожидание того, что Байден взглянет по-новому на программы модернизации, вызвали споры о будущем американских средств ядерного сдерживания», — также говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в его нынешнем виде является для США «плохой сделкой».