Сухум, , 11:46 — REGNUM Недавнее заявление министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили о планах закупить боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) свидетельствуют о том, что Тбилиси планирует решать споры с соседними странами силовым путем, как Азербайджан в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, которое 25 декабря было опубликовано на сайте абхазского министерства.

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«В свете недавних событий в Нагорном Карабахе, где активно использовались беспилотные боевые летательные аппараты, благодаря применению которых азербайджанской стороне удалось развить наступательную операцию, особую актуальность принимают планы Грузии по закупке подобных видов современного высокоточного вооружения. Совершенно очевидно, что эти современные виды вооружений могут быть применены исключительно для силового решения неурегулированных конфликтов», — говорится в заявлении абхазского внешнеполитического ведомства.

В МИД Абхазии подчеркнули, что поведение Тбилиси подтверждает его «враждебный настрой» к соседям и обесценивает сделанные ранее заявления о стремлении руководства Грузии к мирному решению споров. Также в абхазском ведомстве обвинили США в поддержке «милитаристских» планов Грузии.

Стоит отметить, что Гарибашвили ранее заявил о планах закупить для армии в 2021 году БПЛА различного назначения. По словам министра, будут приобретены разведывательные аппараты для поддержки артиллерии и тактические аппараты, которые могут наносить удары по противнику.

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