Москва, , 11:35 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес передал готовность Индонезии сотрудничать и поддерживать программу московского комитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по укреплению солидарности и продвижению АСЕАН в России, сообщает Antara.

Известно, что посол принял участие в заседании московского комитета АСЕАН 24 декабря 2020 года.

Послы стран-членов АСЕАН в России подвели итоги деятельности на 2020 год и согласовали план совместной деятельности на 2021 год. Стороны также тепло приветствовали посла Индонезии, прибывшего в Москву 13 декабря 2020 года.

«Для меня большая честь и радость иметь возможность присоединиться к большой семье АСЕАН в Москве», — заявил Хосе Таварес, ранее занимавший должность главы департамента МИД Индонезии по сотрудничеству с АСЕАН.

Кроме того, посол Вьетнама передал эстафету председательства в московском комитете АСЕАН послу Брунея, который возьмет на себя руководство комитетом в течение 2021 года.

Напомним, московский комитет АСЕАН является одним из 54 комитетов АСЕАН в мире и состоит из представителей стран-членов АСЕАН в каждой стране, где находится комитет. В настоящее время все страны-члены АСЕАН имеют свои представительства в Москве. Московский комитет АСЕАН регулярно проводится для обмена мнениями по развитию отношений России и АСЕАН. Россия является страной-партнером АСЕАН по диалогу с 1996 года.