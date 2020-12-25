Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил выговор главе Пролетарского района Егору Долматову. По мнению градоначальника, районные власти не предприняли меры в решении проблем жильцов аварийного дома в переулке Кривошлыковский, 4.

«Дом разрушается, и все это время районная администрация бездействовала. Только после моего личного вмешательства люди увидели, что городская администрация настроена на конструктивный диалог», — подчеркнул сити-менеджер.

Летом 2020 года многоквартирный дом был признан аварийным и включён в список объектов, подлежащих сносу. Ветхие конструкции могут не выдержать и обрушиться в любой момент. Решается вопрос о расселении жильцов.