Москва, , 11:16 — REGNUM Несмотря на стабилизацию ситуации на рынке труда, положение остаётся напряжённым. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1%. Хорошим инструментом поддержки является программа ФОТ 2.0. Тем не менее, ситуация остаётся напряжённой, и восстановление занятости остаётся важным направлением работы на 2021 год», — сказал Решетников.

По его словам, в IV квартале вызовом стало ускорение инфляции.

Решетников подчеркнул, что в целях стабилизации ситуации с ценами были подписаны соглашения с торговыми сетями и производителями.