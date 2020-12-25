Москва, , 11:13 — REGNUM В Госдуме осудили намерение Украины препятствовать снабжению Крыма пресной водой.

«Открытая ненависть официального Киева к жителям Крыма не оставляет даже блеклой тени надежды на то, что полуостров когда-нибудь вернется в состав Украины», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта «большой международной компании», которую намерены привлечь крымские власти.

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