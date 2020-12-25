Бангкок, , 11:13 — REGNUM В Таиланде четыре Санта-Клауса верхом на слонах провели кампанию по предотвращению распространения коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Известно, что слоны нести в своих хоботах корзины с защитными масками, чтобы раздавать их детям и мотоциклистам. Дети были рады петь рождественские песни и фотографироваться со слонами.

Празднование Рождества с использованием слонов стало в Таиланде ежегодной традицией. Но на этот раз слоны участвовали в кампании по предупреждению распространения коронавируса.

Издание отмечает, что подобная идея, однако, встретила критику со стороны защитников животных.

«Дети будут думать о слонах как о развлечении, а не как о диких животных», — заявил советник Всемирной защиты дикой природы Ян Шмидт-Бурбах.

Напомним, по состоянию на 25 декабря 2020 года в Таиланде было зарегистрировано 5910 случаев заражения коронавирусом и 60 случаев смерти.