Киев, , 11:12 — REGNUM Украина пытается мешать крупным западным кампаниям зарабатывать на совместных проектах с Россией, и хотя руководители НАТО и ЕС дают подвластным правительствам именно такую установку, выполняется она с поправкой на степень разумности этих правительств, у Киева же эта степень крайне низка, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 декабря, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Киев намерен препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму — посредством давления на международную компанию, которую планируется привлечь к этому проекту.

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« Если объективно посмотреть на то, чем занимается Украина в международном бизнесе, то получается, что она пытается мешать крупным западным компаниям зарабатывать на совместных проектах с Россией. Это так в случае с «Северным потоком — 2», это так в отношении других проектов.

В принципе, именно такую установку дают сегодня подвластным правительствам руководящие органы НАТО и ЕС, но выполняется она с поправкой на степень разумности этих правительств и соответствующих деловых кругов. У Киева эта степень крайне низка. Видно это хотя бы по тому, что украинские власти не отдают себе отчёта в том, что всякий раз, когда они заявляют, что помешают тому или иному проекту и потом этот проект осуществляется, они теряют, теряют и теряют даже минимум уважения к себе. Прежде всего, речь идёт об уважении своего населения, но и об уважении зарубежных политических кругов и общественности тоже.

Так было с проектом Крымского моста, так было с проектом электроснабжения Крыма… Так будет и с проектом опреснения воды. Я уже не говорю о дикости самой идеи попытаться перекрыть воду двум с половиной миллионам человек.