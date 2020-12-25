Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Депутат горсовета (сакребуло) Тбилиси от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили обвинил власти грузинской столицы в сделке с иранской компанией, которая находится под санкциями США. Заявление политик разместил вечером 24 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

Хабеишвили снял на видео мешки с декоративными белыми камнями для обустройства разделительной зоны на Кахетинском шоссе, расставленными вдоль дороги перед началом работ. На упаковке указано, что производителем материала является компания Arvand Petrochemical. Депутат заявил, что это — якобы дочернее предприятие иранского холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), находящегося по санкциями.

«Я призываю следственные органы, мэра столицы, а также премьер-министра немедленно сделать комментарии по этому поводу», — заявил Хабеишвили в видеообращении.

Напомним, в США включили PGPIC в станционный список в 2019 году. В качестве причины была названа поддержка со стороны компании Корпуса Стражей Исламской революции.