Москва, , 11:02 — REGNUM Власти Украины, грозящие помешать обеспечению Крыма пресной водой, проявляют тем самым подлинное отношение к жителям полуострова. Но проблема будет решена независимо от заявлений из Киева, заявил РИА Новости 25 декабря источник в российском МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву известны планы по строительству в Крыму опреснительных установок и он намерен помешать «большой международной компании» реализовать этот проект. Слова Кулебы, отметил источник в МИД РФ, демонстрируют наплевательское отношение украинских властей к жителям Крыма.

«Их подход — чем хуже, тем лучше, это на их совести», — сказал источник.

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Желание нагадить не говорит о высоких моральных качествах украинского МИД, и линия Киева может вызывать только сожаление. От высказываний людей, подобных Кулебе, ничего не зависит, их подход неконструктивен, добавил он.

«Чуть раньше, чуть позже, но всё равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены», — заключил представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, о предполагаемом запуске в январе 2021 года проекта, призванного решить проблему дефицита пресной воды в Крыму, ранее заявил глава региона Сергей Аксёнов.