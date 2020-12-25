Киев, 25 декабря 2020, 10:59 — REGNUM Украина не может выйти из Минских соглашений, поскольку этот шаг позволит снять санкции с России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
В то же время Зеленский отметил, что лично он вышел бы из Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины сообщил, что не звонит президенту РФ Владимиру Путину, поскольку им не о чем разговаривать.
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