Киев, , 10:59 — REGNUM Украина не может выйти из Минских соглашений, поскольку этот шаг позволит снять санкции с России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

"Считаю, что мы из минских договорённостей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM)», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что лично он вышел бы из Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины сообщил, что не звонит президенту РФ Владимиру Путину, поскольку им не о чем разговаривать.

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