Киев, , 10:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может позвонить, но не звонит президенту России Владимиру Путину, поскольку у них нет темы для разговора. Об это Зеленский заявил 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», — рассказал он, отвечая на вопрос о желании поговорить с российским лидером.

Зеленский добавил, что должен вести переговоры с Путиным, но не делает этого, поскольку в данный момент им не о чем разговаривать.

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — подытожил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) идут «по кругу», а атмосфера на встречах ТКГ царит деструктивная.

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