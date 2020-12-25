Киев, 25 декабря 2020, 10:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может позвонить, но не звонит президенту России Владимиру Путину, поскольку у них нет темы для разговора. Об это Зеленский заявил 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Зеленский добавил, что должен вести переговоры с Путиным, но не делает этого, поскольку в данный момент им не о чем разговаривать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) идут «по кругу», а атмосфера на встречах ТКГ царит деструктивная.
Читайте также: На заседаниях ТКГ царит деструктивная атмосфера — МИД Украины
Читайте развитие сюжета: Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Минских соглашений